Оренбург, 27 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура предъявила претензии чиновникам администрации Оренбурга по поводу состояния благоустроенной в рамках нацпроекта Набережной Урала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Minstroyoren.orb.ru Спуск к Уралу

«Прокурором Оренбурга установлено, что местной администрацией не обеспечен надлежащий контроль за содержанием общественных территорий, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», — отметила старший помощник прокурора Оренбургской области Анна Филиппова.

В частности, не обслуживаются малые архитектурные формы. Два батута, установленных в 2020 году, не пригодны к эксплуатации. Отсутствуют качели, смонтированные на втором этапе работ по благоустройству набережной.

В адрес и.о. главы города Сергея Салмина внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Салмин заявил, что на проектирование исторического центра муниципалитета выделяют 54 млн рублей, а верхняя часть набережной Урала также нуждается в благоустройстве.

Стоит отметить, благоустройство набережной Урала в Оренбурга началось в 2017 году с реставрации спуска к реке, являющегося объектом культурного наследия. Реализация нацпроекта в этой части городского пространства сопровождается скандалами. Ремонт лестничного марша пришлось неоднократно переделывать. Оренбуржцы до сих пор недоумевают по поводу установленных на набережной пергол. Недоумение вызвали и деревянные конструкции на пляже.