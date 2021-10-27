Москва, , 11:49 — REGNUM За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 36 582, сообщает 27 октября оперативный штаб по противодействию распространению инфекции.

Коронавирус

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Это превосходит показатели, обнародованные днём ранее, 26 октября. Тогда в России выявили 36 446 заражений. Суммарно в стране, по официальным данным, за период распространения заразился коронавирусом 8 352 601 житель.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Самарская, Нижегородская и Воронежская области.