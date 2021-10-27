У калужских старшеклассников будет новый учебник по истории края

Калуга, 27 октября 2021, 12:25 — REGNUM Учебник по истории калужского края разработали для школьников 9−11 классов. Пособие охватывает период с древнейших времён до первой четверти XXI века, сообщили 27 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Одна из глав книги посвящена Великому стоянию на Угре и значению событий 1480 года в истории нашего Отечества. В настоящее время идёт работа над художественным оформлением обложки. Книга выйдет в двух частях. Как отметил министр образования и науки области Александр Аникеев, учебник подготовлен на высоком уровне, его выпуск станет событием года.
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