Ташкент, 27 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Узбекистан и Таджикистан возобновили межгосударственное автобусное сообщение. Об этом сообщает 27 октября министерство транспорта Узбекистана.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна В автобусе

В частности, автобусы начали курсировать между городами Ташкент и Худжанд.

Как сообщили в министерстве, автобусы курсируют ежедневно, они отправляются с автовокзала «Ташкент» в 09:00 и 18:00 (местное время). Стоимость проезда из Ташкента в Худжанд составляет около 10 долларов.

Автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном после 26-летней паузы возобновилось с 15 мая 2018 года. Однако, с 16 марта 2020 года из-за пандемии Узбекистан ограничил автодорожное сообщение с другими странами.