Элиста, 27 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. По подозрению в получении взятки задержан бывший сотрудник УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области

Как полагают следователи, старший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №1 в обмен на общее покровительство получил от заключённого 20 тыс. рублей. Взятка была получена с помощью мобильного приложения с апреля по октябрь 2020 года.

Расследование коррупционного дела продолжается.