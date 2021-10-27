Посёлок городского типа Преображение, Приморский край, 27 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Приморцы делятся в соцсетях фото и видео с прошедшим 27 октября градом.

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Так, необычные осадки засняли жители посёлка Преображение. По их словам, сильный град шёл с утра. Правда, он тут же таял.

При этом, в Приморье вернулось «бабье» лето, да и начало ноября, по прогнозам синоптиков, будет тёплым и сухим.

Как сообщало ИА REGNUM, град прошел в Самарской области.