На Приморье обрушился град
Посёлок городского типа Преображение, Приморский край, 27 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Приморцы делятся в соцсетях фото и видео с прошедшим 27 октября градом.
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Град
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Так, необычные осадки засняли жители посёлка Преображение. По их словам, сильный град шёл с утра. Правда, он тут же таял.
При этом, в Приморье вернулось «бабье» лето, да и начало ноября, по прогнозам синоптиков, будет тёплым и сухим.
Как сообщало ИА REGNUM, град прошел в Самарской области.