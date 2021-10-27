Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Новые антикоронавирусные меры, принятые на период предстоящих нерабочих дней в Новосибирске, не коснутся торговых центров. Их можно будет посещать при соблюдении масочного режима. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

Торговый центр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Торговые центры будут работать, как и детские развлекательные центры, но при строгом соблюдении масочного режима», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Петухова.

Напомним, что с 30 октября в Новосибирской области приостанавливается посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка, работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос, питания в гостиницах, питания в аэропорту, на вокзалах.

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