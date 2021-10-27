Казань, , 11:46 — REGNUM В Татарии за прошедшие сутки выявили 174 носителя коронавируса, накануне заболели 176 человек. Таким образом, всего по состоянию на 27 октября зарегистрировано 30 057 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 24 878 ковид-пациентов, скончались 948 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 130 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на девять.

Как сообщало ИА REGNUM, в МФЦ Татарии до 11 октября ежедневно регистрировали свыше 15 тыс. обращений. С введением QR-кодов их стало более 20 тысяч. В Казани в связи с резким увеличением числа обращений с 1 ноября открывают новый офис многофункционального центра, который расположится на улице Чистопольская.

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