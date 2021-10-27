Анкара, , 11:45 — REGNUM Главной темой переговоров в Глазго президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его коллегой из США Джо Байденом станет ситуация с приобретением Анкарой американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом 27 октября рассказал журналистам турецкий лидер, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, что повестка дня в Риме и Глазго изменилась. Скорее всего, наша встреча пройдет не в Риме, а в Глазго. И на ней, конечно, самой важной темой станет ситуация с F-35», — сказал он.

Также Эрдоган напомнил, что Анкара заплатила США $1,4 млрд за указанные самолеты и отметил, что главам двух стран необходимо обсудить ситуацию с этими деньгами и то, как США намерены погашать этот долг.

Напомним, США в 2019 году отказались поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 после приобретения Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 российского производства.