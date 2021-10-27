Южноуральск, Челябинская область, 27 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 39-летний гражданин задержан за убийство пожилых супругов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тела 61-летней женщины и 66-летнего мужчины были найдены вечером 26 октября в Южноуральске. Под подозрение попал знакомый убитых. По предварительным данным, он похитил из квартиры крупную сумму денег.

Ход расследования этого дела находится на контроле в центральном аппарате СКР.