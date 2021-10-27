Абакан, 27 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту остаётся столица республики Абакан (90 новых носителей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Диагноз также подтвердился у жителей городов Черногорск, Саяногорск, Абаза, Сорск, а также Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского и других районов.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 25 383 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,1, за 7 дней — 1,1», — добавили в правительстве.

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