Якутск, 27 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Больше половины всех выявляемых случаев рака в Якутии обнаруживают уже на третьей или четвёртой стадии болезни. Врачи констатируют проблемы с ранней диагностикой онкологии в республике, сообщил 27 октября центр управления Якутией.

James Palinsad Символ борьбы с раком молочной железы

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«И по смертности, и по количеству диагнозов мы находимся на среднем уровне по России и среди регионов Сибири и Дальнего Востока. У нас большая проблема с ранней диагностикой — из 2000 случаев больше половины мы выявляем на третьей или четвертой стадии», — отметила в эфире «Якутия.Live» главный внештатный онколог регионального министерства здравоохранения Феодосия Иванова.

По её словам, чаще всего якутяне болеют раком лёгких, на втором месте — онкология молочной железы, на третьем — желудка. Ежегодно от рака умирают более 1000 жителей региона. Феодосия Иванова подчеркнула, что с открытием в регионе онкоцентра количество мест для пациентов с раком и условия госпитализации улучшатся в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, в новый онкологический центр Якутии, который строят в республике, планируется трудоустроить более 1000 сотрудников. Врачей для нового учреждения здравоохранения готовит кафедра онкологии Мединститута СВФУ. Ввод онкоцентра в эксплуатацию запланирован на 2022 год.