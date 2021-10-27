Москва, , 11:47 — REGNUM Более 36,5 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки. Такие данные приводит 27 октября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Люди в масках © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявили 36 582 случая инфицирования. Днём ранее их было чуть меньше — 36 446. Общее число выявленных с начала эпидемии случаев достигло 8 352 601.

Выздоровел за сутки 26 октября 29 151 пациент, днём ранее таких случаев было 26 973. Всего по стране переболели 7 242 735 человека.

Скончались за сутки 1123 человека с выявленным коронавирусом. Всего в России умерло 233 898 человек из тех, у кого диагностировали COVID-19.

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