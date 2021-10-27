Уфа, 27 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Проект бюджета Башкирии на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов внесен в государственное собрание региона. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

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Сообщается, что бюджетные документы вносятся в госсобрание региона до 1 ноября, где проходят рассмотрение всеми парламентскими комитетами. По предложениям депутатов в процессе подготовки законопроекта к первому чтению в бюджет могут быть внесены изменения. При этом представленные в законопроекте цифры могут быть скорректированы в зависимости от фактического уровня налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

«В настоящее время доходы бюджета республики на 2022 год спрогнозированы в объеме 228,3 млрд рублей, расходы — 243,3 млрд рублей. Дефицит планируется в размере 15 млрд рублей. Источники его финансирования определены», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что бюджет будет социально ориентированным и нацелен на максимальное исполнение государством своих обязательств перед гражданами.