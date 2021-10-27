Краснодар, 27 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Уже 19 претендентов представили документы для участия в конкурсе на пост главы Краснодара, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Krd.ru Администрация Краснодара

Только за 26 октября документы в конкурсную комиссию сдали шесть человек, намеревающихся участвовать в конкурсе на пост, днём ранее, 25 октября, документы поступили от семи человек.

«Завершается период подачи заявлений. Уже приняты документы от 19 человек. Прием закончится в 17:00 пятницы, 29 октября», — уточнил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы Краснодара стал вакантным после избрания Евгения Первышова депутатом Государственной думы VII созыва на сентябрьских выборах. В конце сентября гордума объявила конкурс на пост главы города, приём документов стартовал 4 октября, сам конкурс назначен на 15 ноября. Добавим, что с 21 октября обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра — бывший вице губернатор Андрей Алексеенко.