Ташкент, 27 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Узбекистане алиментщикам с долгами планируют запретить управление автомобилем, соответствующий законопроект вынесен на всенародное обсуждение.

Мария Лапухина ИА Красная Весна Должник

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка взыскания задолженности по алиментам» предполагает солидный штраф, если такое требование будет нарушено.

Согласно документу, решение о временном ограничении права должника управлять автомобилем может быть принято в случае, если он вовремя не платит алименты. Запрет будет действовать до тех пор, пока человек не расплатится по долгам.

Отмечается, что в случае принятия закона, в Кодекс об административной ответственности введут новый штраф в размере пяти базовых расчетных единиц (около 110 долларов) за управление транспортным средством должником, чье право на управление было ограничено.