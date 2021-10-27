Париж, 27 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В ночь на 27 октября группа хулиганов в городе Алансон, который находится на северо-западе Франции, сожгла 15 автомобилей и совершила нападение на прибывших на место инцидента сотрудников полиции и противопожарных служб. Об этом 27 октября сообщает телеканал BFM.

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По информации источника, в ночь на среду группа хулиганов в составе около 30 человек устроила в квартале Персень беспорядки.

«На место сразу же выехали полицейские и пожарные, однако прибыв в этот район они подверглись нападению и вынуждены были временно покинуть это место», — рассказала префект департамента Орн Франсуаз Таэри.

Также она добавила, что порядок в районе был восстановлен только через несколько часов и подчеркнула, что «в результате этой волны насилия» полицейские не пострадали.

При этом префект департамента уточнила, что причиной беспорядков могло стать задержание 26 октября молодого человека, который подозревается в торговле наркотиками.

«Точную причину вспышки насилия должно установить следствие в ближайшее время», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что в отношении 25-летнего жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).