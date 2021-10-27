Владивосток, , 11:53 — REGNUM В Приморье программой «Дальневосточная ипотека» воспользовались в 2021 году уже более 7 тыс. жителей.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«С января 2021 года льготной ипотекой воспользовались 7386 человек, кредитов выдано на 30,3 млрд рублей. Сейчас это самая популярная ипотечная программа, единственным критерием которой является кредит на сумму не более 6 млн рублей. С учетом первоначального взноса это хорошее подспорье, чтобы улучшить свои жилищные условия», — сообщил министр строительства Приморья Виталий Блоцкий 27 октября во время прямого эфира в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на недвижимость в РФ будет на уровне инфляции, заявил координатор экспертно-аналитического центра института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал информацию о сентябрьском ускорении роста ипотечного рынка РФ.