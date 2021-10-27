Новосибирск, 27 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Новосибирское госучреждение «Арена», которое отвечает за строительство новой ледовой арены, подало два иска к генеральному подрядчику — ООО «ЭлинАльфа». Общая сумма требований — более 43 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Согласно опубликованным данным, сумма требований по одному иску — почти 13,7 млн рублей, по второму — почти 29, 7 млн.

Подробности требований по искам не сообщаются. Судебные заседания запланированы на 30 и 22 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительством новой ледовой арены в Новосибирске, которая должна быть готова к молодёжному чемпионату мира в 2023 году, займётся московская компания «Элинальфа». Это следовало из информации, размещённой на сайте госзакупок.

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Напомним, что в 2019 году в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирской области было создано ГКУ «Арена» — для обеспечения строительства многофункциональной ледовой арены и реконструкции ЛДС «Сибирь».