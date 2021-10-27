Кишинёв, 27 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Посольство России в Молдавии осуждает героизацию нацистских преступников, которую устроили местные власти в ходе восстановления в Кишинёве памятника «Родник генерала Пиона», посвященного братству русской и румынской армий в годы Первой мировой войны. Сообщение об этом было опубликовано в соцсети Facebook.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

«Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь «благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии», заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала», — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты назвали «цинизмом» то, как символ российско-румынской дружбы «трансформировали» в памятник нацистским преступникам. Они отметили, что разделяют позицию «здоровой» части молдавского общества, которая также осудила акт «прославления гитлеровских палачей в стране».

Стоит отметить, что восстановленный монумент «Родник генерала Пиона» был торжественно открыт 26 октября в кишинёвском парке «Валя Морилор». На нём разместили мемориальную доску с надписью: «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины румынскими войсками». Имеется в виду июнь 1941 года, когда в Молдавию пришли нацистские захватчики и союзные им подразделения румынской армии.

Этот акт прославление немецко-фашистских захватчиков также осудила Партия социалистов Молдавии. Её адвокаты через прокуратуру будут добиваться демонтажа мемориальной доски.