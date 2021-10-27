Казань, 27 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Казани инспекторы дорожно-патрульной службы для проверки документов на стационарном посту полиции на автодороге «Москва — Уфа» остановили автомобиль «Чери» под управлением 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, молодой человек при общении вел себя подозрительно, в связи с чем было решено его досмотреть.

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Инспекторы провели досмотр водителя и его личных вещей, а также автомобиля на наличие запрещенных предметов. Под капотом машины за правой передней фарой был обнаружен и изъят сверток, завернутый в черный полиэтилен и обмотанный скотчем. В рюкзаке водителя обнаружили электронные весы.

По заключению экспертизы изъятое вещество, общей массой 499,46 грамм, является наркотическим средством .

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

ИА REGNUM напоминает, 6 сентября на 125-ом км трассы Казань-Зеленодольск-Йошкар-Ола при содействии инспекторов ГИБДД отдела МВД России по Зеленодольскому району остановили автомобиль «Suzuki» под управлением 18-летнего жителя Казани. При осмотре транспортного средства был обнаружен сверток с порошкообразным веществом общей массой 490 грамм.

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