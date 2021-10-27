Берлин, 27 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Партии, которые могут сформировать новое правительство ФРГ, не хотят следовать планам по увеличению числа военнослужащих. Об этом пишет 27 октября газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на участников межпартийных консультаций.

Tim Rademacher Солдаты бундесвера

Ранее в Германии намеревались за десять лет расширить личный состава бундесвера с 183 тыс. до 203 тыс. человек. Такой план утвердила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая с 26 октября имеет статус исполняющей обязанности.

Будущее правительство, вероятно, откажется от этого плана, отмечает издание. По словам уполномоченной бундестага по делам обороны Евы Хёгль, сокращение числа военнослужащих ослабит немецкие вооружённые силы, которым нужно стоять на защите интересов государства и НАТО, а также участвовать в международных операциях.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительственную коалицию в ФРГ могут войти Социал-демократическая партия Германии, либералы и «зеленые». Тем временем действующему канцлеру Ангеле Меркель вручено уведомление о завершении срока её полномочий.

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