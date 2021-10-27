Москва, 27 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Артем Метелев (фракция «Единая Россия») призвал коллег-парламентариев и граждан принять участие в работе региональных волонтерских штабов на предстоящей неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Драй, ИА REGNUM Бейдж волонтера

Артём Кирьянов (фракция «Единая Россия»). «Пленарное заседание Государственной Думы 26 октября завершилось выступлением коллеги Артема Метелева, который в преддверии региональной недели призвал депутатов принять участие в работе волонтерских штабов акции #МыВместе . Верю, что каждый из нас примет участие в волонтерской деятельности, в работе с так называемыми «группами риска» — то есть людьми, для которых коронавирус наиболее опасен, протекает тяжело. Конечно, необходимо поддержать врачей, весь медперсонал, который спасает жизни людей. В моей родной Новгородской области ситуация напряженная, многие заболели в последнее время. Прошу, призываю всех — сделать прививку, только вакцинировавшись, мы преодолеем массовую фазу болезни, сохраним жизни наших старших, сможем вернуться к нормальной жизни! P.S. Статистика: Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года, в период первой волны коронавируса. Благодаря волонтерской работе адресную помощь получили более 6,5 млн человек», — написал на свойе странице в социальной сети депутат Государственной Думы РФ, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике(фракция «Единая Россия»).

Елена Цунаева (фракция «Единая Россия»). «Сегодня мой первый рабочий день в статусе депутата ГосДумы. Первое пленарное заседание. Так вышло, что ковид не позволил приступить к обязанностям сразу. Сейчас я здорова, но вокруг много болеющих людей. Им нужна помощь! Сегодня перед нами выступил председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев призвал коллег-депутатов принять участие в работе волонтерских штабов акции #МыВместе . В пандемийном 2020-ом для многих россиян призыв — #МыВместе стал руководством к действию! Члены волонтерских организаций, поисковики, студенты, все неравнодушные граждане помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом — обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, возили на работу, доставляли горячие обеды, развозили продукты и лекарства пожилым людям и семьям с детьми, выгуливали домашних животных, рубили дрова, выносили мусор — в общем помогали в любых вопросах. Сейчас это снова актуально. Конечно и я, и мои коллеги поддержим и активно включимся в акцию. Но по прежнему уверена, что главная наша помощь медикам, и наше главное оружие в борьбе с пандемией — это вакцинация!», — отметила депутат Государственной Думы РФ, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов(фракция «Единая Россия»).

«Сейчас, когда ситуация с ковидом довольно сложная, помощь добровольцев требуется в большом объёме, самые востребованные сегодня направления — автоволонтерство, работа колл-центров и помощь в «красной зоне», — рассказал на страницах «Парламентской газеты» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов (фракция «Единая Россия»).

«На прошедшем 26 октября пленарном заседании Госдумы председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился к депутатам с просьбой оказать помощь волонтерскому движению в ходе работы в регионах. Хубезов поддержал предложение коллеги.

«Я не понаслышке знаю работу волонтёров. В ковид-центр, открытый при областной клинической больнице, где я работал главврачом, каждый день привозили десятки больных. Когда стало совсем тяжело к нам приехали волонтёры из «Единой России» и предложили помощь. Помогали кто чем мог. Как врач я очень высоко оценил ту помощь. Потом сам ушёл в волонтёрство и стал помогать людям», — отметил депутат.

Он сообщил, что на предстоящей региональной неделе намерен посетить ковид-госпитали, помогать больным и продолжить волонтерскую деятельность.

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