Москва, , 11:25 — REGNUM Сегодня в России наступает момент, когда необходимо вводить обязательный характер вакцинации от COVID-19. Об этом на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Глава ФНПР Михаил Шмаков Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране», — сказал Шмаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России должен существовать добровольный характер вакцинации от COVID-19.