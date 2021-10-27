Симферополь, , 11:25 — REGNUM Власти Республики Крым не намерены устанавливать блокпосты на въезде в регион по примеру соседнего Севастополя. Об этом 27 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Точно не планируем введение сейчас блокпостов», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что ранее направил обращение к министру транспорта РФ с просьбой не вводить дополнительные рейсы в Крым.

«Понимаем ситуацию, понимаем, что такое выходные дни, понимаем, что люди могут захотеть приехать на отдых, однако сегодня эпидемиологическая ситуация такова, что система здравоохранения Крыма имеет свой предел. Все меры в указе должны соблюдаться. Локдауна не будет, постов не будет», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пять блокпостов будут установлены на въезде в Севастополь на период с 30 октября по 7 ноября. Въехать и выехать из города можно будет при наличии QR-кода, документа о вакцинации или перенесённом коронавирусе, отрицательном результате ПЦР-теста.