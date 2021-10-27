Симферополь, 27 октября 2021, 11:25 — REGNUM Власти Республики Крым не намерены устанавливать блокпосты на въезде в регион по примеру соседнего Севастополя. Об этом 27 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он добавил, что ранее направил обращение к министру транспорта РФ с просьбой не вводить дополнительные рейсы в Крым.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пять блокпостов будут установлены на въезде в Севастополь на период с 30 октября по 7 ноября. Въехать и выехать из города можно будет при наличии QR-кода, документа о вакцинации или перенесённом коронавирусе, отрицательном результате ПЦР-теста.