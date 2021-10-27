Белгород, , 11:48 — REGNUM Санаторий «Бригантина» в Евпатории капитально отремонтируют для приёма школьников из Белгородской области. Состояние лагеря оценили представители родительского сообщества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 27 октября.

Пляж. Евпатория Crimea-hoteli.com

Рабочая группа родителей и чиновников вернулась из ознакомительной поездки в санаторий, где они оценивали территорию оздоровительного комплекса. По словам представителей региона, в здании во время дождя протекала кровля, есть вопросы по освещению, состоянию самих помещений, серьёзное беспокойство вызвало ограждение санатория. Родители считают, что в здании необходимо провести перепланировку и установить лифты и пандусы, а также оборудовать пляж для детей с ограничениями по здоровью.

Начальник департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров заверил, что вместе с капитальным ремонтом «Бригантины» параллельно можно начать строительство новых корпусов, в том числе спортзала и пищеблока, а также крытого бассейна с морской водой.

«Первая смена детей сможет отправиться на отдых в 2022 году. Сразу после завершения всех плановых работ. Круглый год в санатории смогут отдыхать белгородские школьники всех классов. Вопрос, как будут отбираться дети в смены и их тематическое содержание, вынесем на рассмотрение родительской общественности региона отдельно, пока наш санаторий будет на ремонте», — подытожил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о передаче санатория в госсобственность Белгородской области было подписано в июне 2021 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

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