Пермь, , 11:24 — REGNUM В Пермском крае с 8 ноября вступят в силу новые антиковидные правила. Отдельные категории работников будут допускаться к деятельности только при наличии QR-кодов либо справок о медотводах к вакцинации, выданных врачебными комиссиями в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Требование касается, в частности, салонов красоты, подразделений финансовых организаций, сфер бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, образования.

Инициаторы таких превентивных мер считают, что с их помощью снизятся риски заражения неиммунизированных людей, у которых в случае заражения течение болезни может быть тяжелым.

По итогам оценки эпидемической ситуации за период с 25 октября по 7 ноября оперштаб не исключает введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Пермский край входит в число неблагополучных регионов по заболеваемости коронавирусной инфекции. Нерабочими днями в Прикамье объявлен период с 25 октября по 7 ноября.

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