Томск, , 11:24 — REGNUM В Томской области из общего числа привитых от коронавируса заболели COVID-19 лишь 2,7%. При этом среди них нет тяжёлых случаев течения заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Вакцинация Kraszdrav.ru

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«75% от заболевших перенесли COVID-19 в легкой форме, а 25% — в средней степени тяжести. Случаев тяжёлого течения болезни среди привитых зафиксировано не было», — отметили в правительстве.

По словам эпидемиолога Натальи Филипповой, вакцина не даёт стопроцентной гарантии от заражения, однако гарантирует от тяжёлого течения болезни и смерти пациентов. При этом она считает процент вакцинированных в регионе крайне малым — около 40%.

По данным на 27 октября, в Томской области первым компонентом вакцины против коронавируса привились почти 341 тыс. человек, завершили вакцинацию более 310 тыс. жителей.

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