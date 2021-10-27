Вашингтон, 27 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В суд за домогательства и дискриминацию на американского предпринимателя, одного из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали экс-сотрудники одной из компаний, которыми владеют бизнесмен с женой. Об этом 27 октября сообщает телекомпания NBC со ссылкой на документы суда.

President of Mexico Марк Цукерберг

По данным телекомпании, двое ранее работавших в семейной компании Цукерберга сотрудников обратились в суд еще 20 сентября, однако широко известно об этом стало только 26 октября.

Отмечается, что бывшие сотрудники, называющие себя представителями ЛГБТ-сообщества, помимо сексуальных домогательств и дискриминации, обвиняют Цукерберга и Чан в задержке выплаты заработной платы. Кроме того, указывается, что компания Facebook в судебном иске не фигурирует.

При этом представитель супруги Цукерберга раскритиковал обвинения и заявил, что их невозможно доказать.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что полиция Лондона не будет начинать расследование против сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого американка Вирджиния Джуфре обвинила в сексуальном насилии.