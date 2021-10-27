Ханты-Мансийск, , 11:23 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 259 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (70 случаев), сообщает 27 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 262 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 27 октября в Югре зарегистрировано 81 111 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 75 879 человек, 1300 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).