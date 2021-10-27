Монако, 26 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. В ней приняли участие 22 победителя раунда плей-офф, 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую. Все они были разбиты на четыре корзины по своему рейтингу и распределены по 12 группам. Россию представили «Зенит» и «Краснодар». Обоим российским клубам для выхода из группы придётся постараться, но «Краснодару» надо будет стараться намного больше.

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Вот какие группы получились по результатам жеребьёвки.

Группа «A»

Группа «B»

[[[flag-gr]]] «Олимпиакос» (Греция) [[[flag-cy]]] АПОЕЛ (Кипр) [[[flag-ch]]] «Янг Бойз» (Швейцария) [[[flag-kz]]] «Астана» (Казахстан)

Группа «C»

[[[flag-be]]] «Андерлехт» (Бельгия) [[[flag-fr]]] «Сент-Этьен» (Франция) [[[flag-de]]] «Майнц» (Германия) [[[flag-az]]] «Габала» (Азербайджан)

Группа «D»

[[[flag-ru]]] «Зенит» (Россия) [[[flag-nl]]] «Алкмаар» (Нидерланды) [[[flag-il]]] «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) [[[flag-ie]]] «Дандолк» (Ирландия)

Группа «E»

[[[flag-cz]]] «Виктория Пльзень» (Чехия) [[[flag-it]]] «Рома» (Италия) [[[flag-at]]] «Аустрия» (Австрия) [[[flag-ro]]] «Астра» (Румыния)

Группа «F»

[[[flag-es]]] «Атлетик» (Испания) [[[flag-be]]] «Генк» (Бельгия) [[[flag-at]]] «Рапид» (Австрия) [[[flag-it]]] «Сассуоло» (Италия)

Группа «G»

[[[flag-nl]]] «Аякс» (Нидерланды) [[[flag-be]]] «Стандард» (Бельгия) [[[flag-es]]] «Сельта» (Испания) [[[flag-gr]]] «Панатинаикос» (Греция)

Группа «H»

[[[flag-ua]]] «Шахтёр» (Украина) [[[flag-pt]]] «Брага» (Португалия) [[[flag-be]]] «Гент» (Бельгия) [[[flag-tr]]] «Коньяспор» (Турция)

Группа «I»

[[[flag-de]]] «Шальке» (Германия) [[[flag-at]]] «Зальцбург» (Австрия) [[[flag-ru]]] «Краснодар» (Россия) [[[flag-fr]]] «Ницца» (Франция)

Группа «J»

[[[flag-it]]] «Фиорентина» (Италия) [[[flag-gr]]] ПАОК (Греция) [[[flag-cz]]] «Слован» Либерец (Чехия) [[[flag-az]]] «Карабах» (Азербайджан)

Группа «K»

[[[flag-it]]] «Интер» (Италия) [[[flag-cz]]] «Спарта» Прага (Чехия) [[[flag-gb-eng]]] «Саутгемптон» (Англия) [[[flag-il]]] «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

Группа «L»

[[[flag-es]]] «Вильяреал» (Испания) [[[flag-ro]]] «Стяуа» (Румыния) [[[flag-ch]]] «Цюрих» (Швейцария) [[[flag-tr]]] «Османлыспор» (Турция)

Первые матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 15 сентября. В этот день проведут свои первые матчи «Зенит» и «Краснодар».

Перед этим выступления на групповом этапе Лиги чемпионов начнут ЦСКА и «Ростов». Сначала «Ростов» 13 сентября сыграет в Мюнхене с «Баварией», а 14 сентября ЦСКА в Леверкузене встретится с «Байером».

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