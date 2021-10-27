Москва, , 11:51 — REGNUM Россия не будет отвечать на удары БПЛА по Донбассу, чтобы не сорвать сертификацию «Северного потока-2». Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, никаких ответных мер со стороны России на удар украинского БПЛА не будет», — заявил эксперт.

«Кремлевское начальство слишком озабочено темой сертификации «Северного Потока-2», не хотят обострять ситуацию», — пояснил Александров.

«Вместо того, чтобы думать о русских людях, у них, как всегда, в приоритете соображения получения прибыли для крупного бизнеса. Хотя в соответствии с логикой — чем дольше не будет сертификации «Северного Потока-2», тем дольше будет энергетический кризис в Европе. И это нам выгодно. Во-первых, цены на газ останутся высокими. Во-вторых, востребованы меньшие объемы газа и можно было бы более интенсивно газифицировать Россию», — заключил политолог.

Напомним, что 26 октября Генштаб Украины в соцсетях сообщил о применении турецких ударных БПЛА для ударов по позициям народной милиции Донецкой народной республики.