Ставрополь, 27 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Во Владимирскую область направлены специалисты-медики из Ставропольского края. Они будут помогать своим коллегам спасать пациентов с COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения Владимирской области.

Mobilmusic.ru Врач

«Во Владимирскую область прибыли врачи, которые приступили к работе областной клинической больнице и горбольнице №5 во Владимире. Основная задача — оказание консультативной и лечебной помощи в лечении пациентов с ковидом», — цитирует ТАСС представителя департамента здравоохранения.

До 12 ноября будут работать в горбольнице №5 четыре ставропольских медика, в том числе врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач — анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра, еще несколько специалистов с Северного Кавказа работают в областной больнице.

Как сообщил 26 октября в ходе координационного совещания оперштаба министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, по поручению президента РФ Владимира Путина бригады медиков для оказания помощи в борьбе с COVID-19 созданы в 31 федеральном учреждении, подведомственном Минздраву РФ.