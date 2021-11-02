В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 октября прививку от коронавируса сделали 486 942 человека. Второй компонент препарата получили 341 712 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Почти 487 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от COVID-19

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

11:23 27.10.2021 Суточная смертность и ежедневный прирост числа новых зараженных коронавирусом в России растут. Власти объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы ввели локдаун еще раньше. Людей призывают никуда не уезжать. На время каникул закрываются непродовольственные магазины, предприятия общественного питания, ограничивается доступ в фитнес-клубы, дискотеки, театры, концерты, музеи. Власти и медики призывают тех, кто еще не сделал прививку, вакцинироваться от коронавируса. Звучат предложения сделать вакцинацию в стране обязательной. Также в России разрешили одновременное введение вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины от гриппа. Все новости о том, как Россия борется с пандемией, читайте в трансляции ИА REGNUM.

11:24 27.10.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек. Накануне было зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2724 человек. Подробности в материале: В Удмуртии от COVID-19 за сутки скончались 19 человек

11:24 27.10.2021 В Пермском крае с 25 октября начала действовать новая ограничительная мера — система QR-кодов о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании COVID-19. Для того, чтобы попасть в торговый комплекс, ресторан, кафе, объекты розничной торговли непродовольственными товарами на территории Прикамья необходимо иметь специальный сертификат о прививке или перенесенной болезни, сообщает пресс-служба краевой администрации. Без проверки QR-кодов осуществляется доставка и самовывоз блюд из точек общепита. Также код не требуют от посетителей продуктовых магазинов и аптек. «В случае, если в них (объектах торговли) будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жесткую меру — ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. Напомним, данная мера уже вводилась в августе и доказала свою эффективность — позволила сдержать рост заболеваемости COVID-19», — сказали в пресс-службе администрации Пермского края. Подробности в материале: В Прикамье без QR-кодов можно попасть в аптеку и продуктовый магазин

11:25 27.10.2021 Власти Республики Крым не намерены устанавливать блокпосты на въезде в регион по примеру соседнего Севастополя. Об этом 27 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Подробности в материале: Крым отказался от блокпостов

11:25 27.10.2021 Сегодня в России наступает момент, когда необходимо вводить обязательный характер вакцинации от COVID-19. Об этом на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране», — сказал Шмаков. Читайте также: Глава ФНПР призвал ввести в России обязательную вакцинацию населения

11:32 27.10.2021 В Чувашии, как и в других регионах, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом и сезона ОРВИ жители стали жаловаться на очереди в больницах. Некоторые опасаются заразиться в «столпотворениях в поликлинике», ожидая приёма терапевта, а кто-то утверждает, что их знакомые именно так и заболели. Другие считают, что очереди «терпимые», а третьи говорят, что потоки больных «разруливают оперативно, как могут». Есть те, кто ссылаются на «задыхающуюся из-за потока больных» систему здравоохранения, называя медиков «героями наших дней». Читайте подробнее: «Дьяволу не пожелаешь»: соцсети о ковиде и очередях к врачам в Чувашии

11:33 27.10.2021 В Карачаево-Черкесии развернули новые койки в медорганизациях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Создали дополнительно 100 мест, увеличив коечный фонд до 1265 коек, сообщили 27 октября в пресс-службе главы и правительства региона. Свободными в настоящее время остаются 16% коек. Об этом: В Карачаево-Черкесии увеличили число мест в ковидных госпиталях

11:36 27.10.2021 Государственным служащим в Иркутской области дадут два дополнительных выходных в случае прохождения вакцинации от COVID-19 в период нерабочих дней. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев, Об этом: В Приангарье привившимся от COVID-19 чиновникам обещали два выходных

11:42 27.10.2021 В России продолжает расти суточная смертность от коронавирусной инфекции. Свежие данные опубликовал 27 октября федеральный оперштаб. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в РФ вышла к новому историческому пику

11:46 27.10.2021 В Татарии за прошедшие сутки выявили 174 носителя коронавируса. Всего по состоянию на 27 октября в республике зарегистрировано 30 057 случаев инфицирования. Выздоровели за время пандемии 24 878 ковид-пациентов, скончались 948 человек. За минувший день выписали по выздоровлении 130 жителей, количество летальных исходов среди ковид-пациентов увеличилось на девять. Подробности в материале: В Татарии число заражений коронавирусом превысило 30 тысяч

11:46 27.10.2021 Решить проблему огромных очередей на вакцинацию от коронавируса поручил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 октября Читайте подробнее: Глава Крыма поручил решить вопрос с очередями на вакцинацию

11:47 27.10.2021 Новые антикоронавирусные меры, принятые на период предстоящих нерабочих дней в Новосибирске, не коснутся торговых центров. Их можно будет посещать при соблюдении масочного режима. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов. Об этом: Стало известно, как будут работать ТЦ Новосибирска в антиковидные каникулы

11:47 27.10.2021 В России за минувшие сутки выявили 36 582 случая инфицирования. Днём ранее их было чуть меньше — 36 446. Общее число выявленных с начала эпидемии случаев COVID-19 достигло 8 352 601. Подробности в материале: В России зарегистрировали 36582 новых случая заболевания COVID-19

11:49 27.10.2021 За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 36 582, сообщает 27 октября оперативный штаб по противодействию распространению инфекции. Читайте также: В России за сутки выявили свыше 36,5 тыс. заражений коронавирусом

11:51 27.10.2021 По данным Superjob.ru, к длинным выходным из-за ухудшения ситуации по коронавирусу готовится каждый десятый житель России (10%). Читайте подробнее: Жители России рассказали, как готовятся к длинным выходным

11:51 27.10.2021 В субъектах Северо-Кавказского федерального округа за все время пандемии коронавируса скончались от COVID-19 почти 10 тыс. человек. Более 1100 из них умерли за последние две недели. Такие данные были приведены 26 октября в ходе совещания в полпредстве президента РФ в СКФО с участием глав субъектов округа, посвященного вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО и мерам по ее стабилизации Об этом: На Северном Кавказе почти 10 тыс. жителей скончались от COVID-19

11:56 27.10.2021 В Воронежской области обновлены сразу два коронавирусных рекорда — по числу суточных заражений и смертности. Данные статистики за сутки 27 октября опубликовал региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки скончались сразу 73 ковид-пациента

11:59 27.10.2021 В Чувашии сняли проблему острой нехватки медицинского кислорода в больницах. При этом в республике устанавливаются рекордные показатели по числу вновь выявленных случаев заражения и пациентов, находящихся в реанимации. Читайте подробнее: Глава Чувашии заявил о рекордах в пандемию коронавируса

12:01 27.10.2021 В Белгородской области 27 октября впервые подтвердили 340 новых случаев заболевания COVID-19, что на девять больше, чем за предыдущие сутки, а общее количество положительных тестов уже превысило 61 тысячу. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию подано ещё 4442 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области COVID-19 подтверждён у 61 тысячи жителей

12:01 27.10.2021 В Ростовской области в период с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины, а также ограничат работу в ночные часы предприятий общественного питания. Об этом сказано в постановлении донского правительства №272, куда были внесены изменения в связи с напряжённой эпидемической ситуацией. Читайте также: В Ростовской области закроют непродовольственные магазины

12:07 27.10.2021 В Еврейской автономии больных с подозрением на COVID-19 размещают в палатах рядом с пациентами, проходящими лечение от хронических заболеваний. Главврач областной больницы обещал исправить ситуацию созданием для потенциально заразных больных отдельных боксов. Об этом: В ЕАО потенциальных COVID-пациентов госпитализируют с другими больными

12:07 27.10.2021 Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается, следует из обновлённых 27 октября данных столичного оперштаба. За последние сутки в городе выявили 5789 случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем накануне, когда выявили 6074 новых случая. При этом два дня назад суточный прирост в Москве был ещё выше — 7778 случаев. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 5789 случаев заражения коронавирусом

12:12 27.10.2021 Министерство здравоохранения Чувашии назвало ложной информацию о пропуске пациентов в медицинские организации по QR-кодам. Подробности в материале: Минздрав Чувашии опроверг слухи об оказании медпомощи по QR-кодам

12:13 27.10.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки у 352 человек выявили коронавирус. Всего на 27 октября в регионе зарегистрировано 78 708 случаев заражения. Выздоровели 58 879 пациентов, в том числе за сутки — 24 человека. Скончались за время пандемии 3414 ковид-пациентов, из них 27 — за минувший день. Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 352 случая заражения коронавирусом

12:19 27.10.2021 Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 27 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2670 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 260 случаев меньше аналогичного показателя 25 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2930 человек, а днем ранее — у 3127 жителей Подмосковья. Читайте также: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье продолжает идти на спад

12:20 27.10.2021 В Краснодарском крае подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Данные статистики за 27 октября опубликовал региональный оперативный штаб. В числе новых ковид-пациентов — 33 ребёнка. Читайте подробнее: На Кубани за сутки выявили 265 носителей коронавируса

12:20 27.10.2021 В Ростовской области обновлён антирекорд по числу новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 609 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 октября. Это на десять случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области обновлён антирекорд по числу заражений коронавирусом

12:21 27.10.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 174 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 27 октября. Днём ранее, 26 октября, в регионе было зарегистрировано 162 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 238 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 174 носителя коронавируса

12:21 27.10.2021 В Чувашии в очередной раз подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Чувашии заразились коронавирусом ещё 159 жителей

12:22 27.10.2021 Новосибирское правительство обратилось к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести на удалённую работу всех сотрудников старше 60 лет, не сделавших прививку от коронавируса. Читайте также: Новосибирцев старше 60 лет отправят на дистанционную работу

12:23 27.10.2021 В Ростовской области за последние сутки подтверждено 32 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 октября. Читайте также: Ещё 32 жителя Ростовской области не смогли победить COVID-19

12:25 27.10.2021 В Рязанской области 27 октября снова обновили суточный рекорд по коронавирусу — выявлено 230 носителей инфекции, это на 13 больше предыдущего дня. Общее количество заражений превысило 47 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 13 летальных исходов. Читайте также: В Рязанской области коронавирус выявлен у 47 тысяч жителей

12:28 27.10.2021 В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 47 020. За минувшие сутки зарегистрировано 187 новых носителей. Читайте подробнее: В Томской области число случаев COVID-19 превысило 47 тысяч

12:30 27.10.2021 Переговоры о закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» возобновили молдавские власти. Об этом 27 октября рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко. Подробности в материале: Молдавия возобновила переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V»

12:31 27.10.2021 В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать летальные исходы от COVID-19. Читайте также: За сутки в Ульяновской области умерли 22 пациента с коронавирусом

12:31 27.10.2021 В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался 91 человек, сообщили 27 октября в оперативном штабе столицы. «За сутки госпитализировано 1523 человека, скончался 91 пациент», — говорится в информации с обновлённой статистикой по заболеваемости. Об этом: За сутки 91 житель Москвы стал жертвой COVID-19

12:31 27.10.2021 В условиях режима нерабочих дней, введённого в России на фоне обострения ситуации с коронавирусом, закрытие границ между регионами страны является последней мерой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов», — сказал Песков. Читайте также: Кремль не планирует закрывать границы между регионами России

12:32 27.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 27 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6157 человек, причём за минувшие сутки в сводку вновь внесли очень много погибших — 27. Подробности в материале: В Алтайском крае низкие темпы вакцинации от COVID-19 и высокие — смертности

12:34 27.10.2021 В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали, планируется ли ввести в регионе QR-коды. Напомним, в ряде регионов они уже действуют. Читайте подробнее: В Кузбассе не исключают введения системы QR-кодов

12:37 27.10.2021 В Саратовской области общее число жертв коронавируса составляет на 27 октября 3736 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 51 года до 89 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 умерли ещё 30 человек

12:38 27.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 27 октября прививки получили 759 678 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 6422 человека. Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы чуть более шести тысяч человек

12:38 27.10.2021 В Ульяновской области ещё несколько сотен пациентов вылечились от COVID-19. Подробности в материале: В Ульяновской области вылечились от ковида ещё 420 пациентов

12:39 27.10.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь заявил о необходимости максимальной вакцинации населения для того, чтобы остановить дальнейшее распространение эпидемии COVID-19. Читайте также: Без вакцинации придётся вводить жесткие ограничения, заявил Беглов

12:42 27.10.2021 В Свердловской области на 26 октября было выявлено еще 674 носителя коронавируса. Из них 186 приходятся на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В Свердловской области выявили ещё 674 носителя коронавируса

12:45 27.10.2021 По данным оперативного штаба на 26 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5393 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте также: В Приангарье стали чаще умирать от COVID-19

12:45 27.10.2021 В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 32 летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. Об этом 27 октября сообщает оперштаб. Подробности в материале: На Среднем Урале от COVID-19 скончались еще 32 человека

12:47 27.10.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторным путем выявлены 353 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на восемь больше, чем днем ранее. Самое большое число подтвержденных новых случаев заражения за сутки зарегистрировано в городе Тихвине. Об этом: Тихвин лидирует в Ленобласти по новым случаям коронавируса

12:54 27.10.2021 В Кабардино-Балкарии приняты новые меры безопасности в религиозных организациях и при посещении мечетей. Они касаются соблюдения мер безопасности и ограничений для лиц старшего поколения, сообщили 27 октября в духовном управлении мусульман региона. Об этом: В Кабардино-Балкарии приняты новые требования для посещения мечетей

12:55 27.10.2021 В Ростовской области увеличилось число дважды привитых от COVID-19. Об этом сообщается на сайте донского правительства 27 октября. Подробности в материале: В Ростовской области увеличились темпы вакцинации от COVID-19

12:59 27.10.2021 Специализирующиеся на алкоголе магазины будут закрыты в нерабочие дни, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя департамента торговли и услуг столицы. Подробности в материале: В мэрии Москвы подтвердили временное закрытие алкомаркетов

13:01 27.10.2021 За последние сутки в Петербурге выявили 2913 новых носителей коронавируса. При этом в больницы были доставлены 528 человек, скончались за сутки 74 пациента, а значит вновь обновился антирекорд суточной смертности в городе в ходе четвертой волны эпидемии. Читайте подробнее: Петербург потерял от ковида еще 74 человека, госпитализированы 528 больных

13:06 27.10.2021 Жители Ставропольского края стали массово приходить на прививочные пункты для вакцинации против коронавируса За последние дни темпы вакцинации выросли в три раза по сравнению с началом октября, сообщили 27 октября в краевом минздраве. Об этом: Минздрав Ставрополья: темпы вакцинации выросли в три раза

13:07 27.10.2021 Вакцинация более 80% работников транспортной отрасли Санкт-Петербурга позволила снизить заболеваемость сотрудников в 2,5 раза. Подробности в материале: Заболеваемость ковидом в транспортной сфере Петербурга снизилась в 2,5 раза

13:10 27.10.2021 С начала пандемии на территории Подмосковья выполнили уже свыше 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Об этом 27 октября сообщается на сайте правительства Московской области. «Последние 1,5 месяца мы наблюдаем рост числа новых случаев COVID-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирусную инфекцию в организме у пациента», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Об этом: В Подмосковье за пандемию провели 12 млн ПЦР-тестов

13:16 27.10.2021 Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заразился коронавирусом, сообщила 27 октября председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Читайте подробнее: Зампредседателя ЦИК России Булаев заразился коронавирусом

13:19 27.10.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 41 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 27 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 3004 жителей региона. Читайте также: Жертвами COVID-19 в Подмосковье стали свыше 40 человек

13:23 27.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 840, причём 334 из них обнаружили только за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Забайкалье отмечен рост смертности от COVID-19

13:26 27.10.2021 В Нижегородской области по состоянию на 27 октября выявили 783 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 762 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 188 013 случаев. Подробности в материале: Нижегородская области обновила рекорд прироста носителей коронавируса

13:27 27.10.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 27 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 228 человек. Следом за Одинцово идет Сергиев Посад, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 205 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 191 человека. Подробности в материале: Одинцово лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

13:28 27.10.2021 За минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе — это максимальное число смертей за сутки с начала эпидемии. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7565 человек. Об этом: Ещё 40 человек в Нижегородской области скончались от COVID-19

13:30 27.10.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 27 октября от коронавируса полностью привиты уже 345 667 человек (+1785 за минувшие сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье введение QR-кодов ускорило вакцинацию от COVID-19

13:31 27.10.2021 Число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции не поднимается в России выше отметки в 37 тыс. второй день подряд. Накануне зафиксировано 36 582 случая заболевания, следует из опубликованных 27 октября данных оперативного штаба. При этом днём ранее сообщалось о 36 446 случаях, а ещё на день раньше их было 37 930. Отметка в 37 тыс. была впервые преодолена 22 октября. Читайте также: В России второй день подряд выявлено менее 37 тыс. случаев COVID-19

13:37 27.10.2021 В Адыгее с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов и кальянных, детских игровых комнат, в том числе в торгово-развлекательных центрах, и других досуговых заведений. От туристов в гостиницах будут требовать предоставление QR-кодов и справок с результатами тестов на коронавирус. Читайте подробнее: В Адыгее с 28 октября закроют кинотеатры и развлекательные центры

13:43 27.10.2021 В Свердловской области возрос спрос на путёвки за рубеж. Об этом заявил на пресс-конференции глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Подробности в материале: Уральцы рвутся за границу на время нерабочих дней

13:44 27.10.2021 Правила проезда через блокпосты, которые будут установлены на въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября, ужесточили власти города. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Читайте также: Севастополь ужесточил правила пересечения блокпостов

13:52 27.10.2021 Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга 27 октября обнародовал подробные разъяснения порядка функционирования предприятий и организаций города в период с 30 октября по 7 ноября, а также порядка проверки QR-кодов при посещении общественных мест. Читайте подробнее: Смольный разъяснил порядок применения жёстких ограничений и QR-кодов

13:59 27.10.2021 В ЗАГСах Адыгеи с 1 ноября с новобрачных будут требовать QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их могут также расписать при наличии справки о перенесенном в течение полугода заболевании или ПЦР-тесте, сделанном не позже чем за трое суток до дня бракосочетания. Все эти условия должны будут соблюдать и гости, присутствующие на церемонии бракосочетания. Об этом: Молодоженов в Адыгее не распишут в ЗАГСах без QR-кодов

14:02 27.10.2021 Пункт для вакцинации жителей старше 65 лет намерены открыть в Уфе. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии. Сообщается, что специализированный пункт вакцинации намерены открыть 28 октября Читайте также: В Уфе намерены открыть пункт вакцинации для пожилых жителей

14:04 27.10.2021 В Тюменской области за сутки выявлен 331 случай заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 326 случаев. Читайте также: В Тюменской области за сутки коронавирусом заразился 331 человек

14:05 27.10.2021 Нельзя не приветствовать предложение об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако с точки зрения юриспруденции могут быть определенные сложности, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов. Читайте подробнее: Юрист высказал мнение об обязательной вакцинации от COVID-19 в России

14:06 27.10.2021 В Забайкальском крае, где из-за ухудшения ситуации по коронавирусу QR-коды ввели ещё 25 октября, проверили их наличие в фитнес клубах. Как сообщает сегодня, 27 октября, пресс-служба правительства региона, контрольные группы регионального минспорта совместно с правоохранительными органами проверили фитнес-клубы «Fiтамин» и «ARKFIT». Подробности в материале: В Забайкалье начались проверки QR-кода в фитнес-клубах

14:18 27.10.2021 В Тюменской области пункты вакцинации будут работать с 30 октября по 7 ноября ежедневно с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: Тюменские пункты вакцинации во время локдауна будут работать до вечера

14:18 27.10.2021 Пандемия коронавируса сегодня определяет реальность, в том числе для президента России Владимира Путина. Его международные контакты проходят с учётом санитарных ограничений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 октября журналистам. «Это та реальность, в которой приходится жить всем, в том числе и президенту», — сказал Песков. Читайте подробнее: В Кремле рассказали о коронавирусной реальности для Путина

14:27 27.10.2021 Инфекционный госпиталь в Сибае предполагают построить за два месяца. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Сообщается, что 27 октября премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров осмотрел площадку для возведения инфекционного госпиталя в Сибае, а после провел рабочее совещание в городской администрации. Подробности в материале: Инфекционный госпиталь в Башкирии намерены построить за два месяца

14:31 27.10.2021 1297 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в области выявили 127 579 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили более 1290 носителей коронавируса

14:35 27.10.2021 Дополнительные кислородные концентраторы получат больницы Рязанской области. В медучреждения направят 165 единиц оборудования, сообщили ИА REGNUM 27 октября в опергруппе региона. Читайте подробнее: Рязанские больницы получат дополнительные кислородные концентраторы

14:44 27.10.2021 В Пермском крае выявили 662 новых заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днем ранее, сообщает 27 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель продолжает бить «рекорды». С начала пандемии регионе зарегистрировано 117 054 носителей коронавируса, из них 60 893 случая (52%) — в Перми. В COVID-центрах находятся 4506 пациентов. Состояние 518 человек оценивается как тяжёлое. Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции составило 99 539. Жертвами заболевания стали 5666 пермяков. За последние сутки зафиксировано 32 летальных исхода. По данным оперштаба, первую прививку от COVID-19 сделали 873 809 человек, полный курс вакцинации прошли 665 156 пермяков. Из них заболело 0,5%. Об этом: Ещё 32 пермяка стали жертвами коронавирусной инфекции

14:49 27.10.2021 В Курской области 27 октября зарегистрировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1585 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Курской области выявлено 325 новых случаев заражения коронавирусом

14:50 27.10.2021 Жители Омской области могут получить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание коронавирусом, в МФЦ. Как сообщает сегодня, 27 октября, пресс-служба правительства региона, там же предоставляется возможность зайти в свой личный кабинет, воспользовавшись гостевым компьютером, и распечатать QR-код. Читайте также: Омичам пообещали бесплатную распечатку QR-кода в МФЦ

14:51 27.10.2021 В Липецкой области 27 октября подтверждено 380 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1988 человек. 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 380 новых носителей коронавируса

14:54 27.10.2021 В Астраханской области 27 октября подтверждено 253 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 1940 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 253 новых случая заражения коронавирусом

14:55 27.10.2021 В Оренбургской области за прошедшие сутки выявили 408 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 27 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2002 года в регионе общее число выявленных заражений составило 87 744. Оправились от болезни 75 260 человек. В больницах лечение получают 2999 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 946 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 222 человека, еще 2006 пациентов получают кислородную поддержку. С начала пандемии в Оренбуржье по причине коронавирусной инфекции умерли 2503 человека. За последние сутки зафиксировано 20 смертей. Читайте также: Число жертв COVID-19 в Оренбуржье превысило 2,5 тысячи

14:56 27.10.2021 В Мордовии по состоянию на 27 октября выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 147 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 138 случаев. Подробности в материале: В Мордовии выявили 148 новых носителей коронавируса

14:57 27.10.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также семь летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 691 человека. Об этом: Второй день в Мордовии регистрируют семь смертей от COVID-19

14:58 27.10.2021 Во Владимирской области 27 октября подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2200 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области число летальных исходов COVID-19 достигло 2,2 тыс