Уфа, , 11:30 — REGNUM Предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егору Родину объявил заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Великий Новгород. В квартире в доме для сирот Управление по работе со СМИ администрации Великого Новгорода

Сообщается, что основанием для этого послужила информация о низком проценте освоения муниципальными образованиями Башкирии бюджетных средств, которые были выделены в текущем году для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Руководитель ведомства предостережен о недопустимости неэффективного использования бюджетных денежных средств, нарушении жилищных прав лиц указанной категории», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 2021 году было выделено свыше 950 млн рублей, при этом запланировано приобрести более 650 жилых помещений для сирот

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут увеличить субсидии на ремонт жилья для сирот.