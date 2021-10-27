Москва, 27 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (48%) оценивает экономическое положение страны как среднее (54% среди граждан 60+). Считают его плохим 39%, хорошим — 10%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна Экономика России

Индекс оценки российскими гражданами экономического положения в России равен 19 п., что на 8 п. меньше, чем год назад, в октябре 2020 г. (27 п.). Самое высокое значение за последние год зафиксировано в январе 2021 года (30 п.), самое низкое — в июне (11 п.).

Материальное положение своей семьи 59% опрошенных оценивают как среднее. Считают материальное положение хорошим 15%, плохим — 25%. За последние 12 месяцев граждане оценивали материальное положение своей семьи выше, чем экономическое положение в России.

Опрос по телефону проводился ежемесячно с октября 2020 г. по октябрь 2021 г. среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России (94%) самым жизненно важным приоритетов является материальное положение.

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