Ижевск, , 11:20 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 октября прививку от коронавируса сделали 486 942 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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Второй компонент препарата получили 341 712 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 8054 жителя республики. 1119 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 86 117 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 3611 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября в республике провели 1 947 874 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6981 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 5616 исследований.

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