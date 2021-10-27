Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Неадекватный пассажир скончался, после того как избил себя молотком и выпрыгнул в боковое окно рейсового автобуса в Петербурге. Об этом инциденте 27 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неадекватный пассажир умер, выпрыгнув из автобуса (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)



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Инцидент произошел утром 27 октября на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе Петербурга. В полицию обратился водитель рейсового автобуса, который сообщил, что в салоне находится агрессивный вооруженный пассажир. По его словам мужчина бесчинствует, бьет себя молотком и режет сиденья ножами.

К моменту, когда к автобусу подъехали полицейские, другие пассажиры уже покинули автобус, а молодой мужчина продолжал буйствовать. По внешним признакам, он находился в состоянии наркотического опьянения.

«Для задержания вооруженного правонарушителя один из полицейских, в соответствии с федеральным законом «О полиции», применил слезоточивый газ. Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт, — рассказали в ведомстве. — После этого он вскочил и попытался убежать, но был обездвижен полицейскими».

Задержанному мужчине на месте была оказана первая медицинская помощь. Однако до прибытия врачей пассажир скончался.

«По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы», — подытожили в Главке МВД.