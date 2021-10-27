Кито, 27 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В ходе акций протеста против экономической политики властей Эквадора задержаны по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявления главы МВД Эквадора Александры Велы.

Флаг Эквадора

По её словам, задержанные лица «осуществляли действия, противоречащие конституции и уголовному кодексу», а именно — создавали препятствия для движения автомобилей по дорогам.

При этом в большинстве эквадорских городов митинги прошли тихо. Эпицентром беспорядков стала столица страны, Кито, где митингующие забрасывали полицию камнями и палками, а в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.