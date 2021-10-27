Пермь, , 11:17 — REGNUM В Пермском крае с 25 октября начала действовать новая ограничительная мера — система QR-кодов о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании COVID-19. Для того, чтобы попасть в торговый комплекс, ресторан, кафе, объекты розничной торговли непродовольственными товарами на территории Прикамья необходимо иметь специальный сертификат о прививке или перенесенной болезни, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Без проверки QR-кодов осуществляется доставка и самовывоз блюд из точек общепита. Также код не требуют от посетителей продуктовых магазинов и аптек.

Как прояснили в минпромторге, для проверки действительности сертификата клиенту заведений общепита и магазинов необходимо предъявить удостоверение личности (студенческий билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение).

Чиновники обратили внимание на то, что ранее владельцы ТРК, ТРЦ, ТЦ и гипермаркетов подтвердили готовность обеспечить контроль выполнения мер безопасности со стороны арендаторов. Обеспечение требований санитарной безопасности в объектах торговли взято на карандаш.

«В случае, если в них (объектах торговли) будут выявляться массовые нарушения исполнения требований безопасности, оперштаб пойдет на более жесткую меру — ограничение работы ТРК, ТРЦ, ТЦ в выходные дни. Напомним, данная мера уже вводилась в августе и доказала свою эффективность — позволила сдержать рост заболеваемости COVID-19», — сказали в пресс-службе администрации Пермского края.