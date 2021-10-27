Калуга, , 12:16 — REGNUM В Калужской области активно включились в работу регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» около 150 волонтёров, сообщили 27 октября корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

В Калуге открыли первый в России штаб помощи пожилым во время короновируса Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

В числе волонтёров — студенты, школьники, неравнодушные жители области. За первые несколько дней работы регионального штаба на горячую линию поступило более 50 заявок от граждан, порядка 30 из них выполнены. Оставить обращение об оказании помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости на горячей линии. Заявки обрабатываются ежедневно с 9:00 до 18:00.

В настоящее время волонтерские штабы работают в 84 регионах страны. К акции присоединились более 250 тысяч волонтеров. Они помогают в обработке сообщений, проведении вакцинации, работе учреждений здравоохранения, волонтёры-психологи ведут текстовое консультирование населения в чат-ботах.

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