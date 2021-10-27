Москва, 27 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Недавно российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила гонорар 18 миллионов долларов. Аналитики онлайн-университета Skypro решили выяснить, как относятся к гейм-индустрии современные родители и рассматривают ли ее как будущую сферу деятельности для своих детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Результаты опроса показали, что каждый третий родитель (30,4%) считает киберспорт несерьезной профессией, 58,2% признались, что относятся к нему нейтрально и лишь 3,7% полагают, что это высокодоходная перспективная индустрия.

Исследование выявило, что индустрию не рассматривают для получения прибыли от профессии. Большая часть опрошенных (27,4%) думает, что после прохождения обучения в гейм-индустрии их ребенок будет получать не более 50 000 рублей в месяц, 21,4% — от 50 000 до 70 000 рублей в месяц. Лишь 6,6% верят в высокий доход — от 200 000 рублей.

Родители не воспринимают гейминг как профессию и не согласны поддерживать своих чад в этих начинаниях. Абсолютное большинство родителей (35%) не готовы позволить ребенку пожертвовать обучением в школе ради его мечты стать киберспортсменом/разработчиком игр. Гибких и понимающих родителей оказалось всего 7,2%.

Родители отмечают и положительные стороны гейминга. Респонденты признались, что он развивает в детях такие качества, как умение работать в команде (42,5%), усидчивость (39,2%), коммуникабельность (30,5%), стрессоустойчивость (29,5%), любовь к аналитике и большим данным (28,4%).

«Среди желанных направлений профессионального развития в гейм индустрии участники опроса отмечают такие, как разработчик игр (30,1%), стример (27,7%), гейм-дизайнер (24,1%), киберспортсмен (21,4%). Результаты исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что ИТ — привлекательная сфера для получения профессии по различным трекам, включая пока новую для нашего общества сферу видеоигр», — отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Интересно, что 73,8% респондентов признались, что компьютерные игры — основной досуг их детей, наравне с социальными сетями, в которых проводят свободное время дети 62% опрошенных. Среди выпускников школ (16−18 лет) процент играющих еще выше — 83,9%. Лишь 25,4% детей посещают дополнительные занятия, а 11,6% читают в свободное время. Вовсе не играют в компьютерные игры лишь дети 4,4% респондентов.

В опросе принял участие 1241 респондент в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс.+. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года.