Новосибирск, , 11:16 — REGNUM В областном комплексном центре социальной адаптации граждан Новосибирской области с начала 2021 года помогают восстановить документы, получить горячее питание, одежду, ночлег и помощь в трудоустройстве лицам без определённого места жительства (бомж). Об этом рассказали в министерстве труда и социального развития региона.

Бомжи греющиеся на вентиляционной шахте Krassotkin

«На базе данного учреждения, подведомственного региональному министерству труда и социального развития, реализуется программа по адаптации лиц, утративших социально-полезные связи, к условиям жизни в обществе. В отделении срочной помощи предоставляют бесплатное горячее питание, временное жильё, обеспечивают одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. Данные услуги носят разовый характер. На более длительное проживание рассчитан дом ночного пребывания, где обратившимся в учреждение людям помогают дополнительно восстановить утраченные документы, оформляют временную регистрацию и оказывают содействие в трудоустройстве. Помощь в учреждении можно получить круглосуточно», — прокомментировал заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

По официальным данным, с начала года 1936 человек без определенного места жительства воспользовались услугами отделения срочной помощи и 145 стали постояльцами дома ночного пребывания.