Неклиновский район, Ростовская область, 27 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Ростовской области сгорел цех по производству резинотехнических изделий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на 26 октября огонь. Сообщение о возгорании на улице Ленина в селе Синявское (Неклиновский район) в экстренные службы поступило в 1:32 мск. Огонь успел распространиться на площади 365 кв. метров. Около двух часов понадобилось пожарным расчётам, чтобы справиться с пламенем.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.