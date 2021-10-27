Анадырь, , 11:23 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, когда жителям округа стоит ждать доставки продуктов питания и товаров.

Цены на Чукотке Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия

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«Из Владивостока на Чукотку идёт сухогруз ФЕСКО «Пионер» с продуктами, стройматериалами и техникой. Уже у берегов Камчатки, ждём 29 октября и 4 ноября в поселке Эгвекинот.

Теплоход «Владимир Мясников» отправился из Владивостока 25 октября. Ждём в конце месяца в Беринговском и Анадыре, а в начале ноября — в Провидения и Лаврентия.

В общей сложности, два судна доставят 12 тысяч тонн грузов. Под загрузкой во Владивостоке ещё три рейса в этом году со средней загрузкой порядка 350 контейнеров на каждом.

По предварительной оценке, чтобы вывезти весь груз навигации-2021, остается 265 контейнеров, 47 единиц техники и 45 мест негабаритного груза для четвертого рейса. Работаем над этим», — написал в соцсетях Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Чукотке, где наблюдается продовольственный кризис из-за сложностей в доставке товаров морским путём — порт Владивостока перегружен китайскими товарами — стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей.