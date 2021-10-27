Москва, 27 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. К 2030 году количество автомобилей на газомоторном топливе (ГМТ) в России превысит 700 тыс. единиц, при том, что сейчас их 230 тысяч. Об этом И заявили в пресс-службе Минэнерго РФ, комментируя перспективы перехода автомобильного транспорта России на газ.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Переоборудованный на газовое топливо автобус

«Природный газ на сегодняшний день наиболее коммерчески-выгодное решение для транспортного сектора, его использование является одним из ключевых и наиболее эффективных решений для борьбы с климатическими изменениями», — подчеркнули в министерстве.

По поручению президента РФ Минэнерго России с 2018 года активно занимается развитием рынка газомоторного топлива в группе из 28 пилотных регионов. В настоящий момент в правительстве активно обсуждается расширение перечня регионов.

С 2020 года была успешно запущена программа субсидирования переоборудования автомобильной техники для использования метана в качестве моторного топлива, к настоящему моменту просубсидировано уже больше 15 тыс. машин. При этом потребление ГМТ с 2018 года в среднем увеличивается на 25% в год, в 2020 году использование метана в качестве топлива достигло 1,1 млрд м3, а к началу 2022 года, по оценкам Минэнерго России, оно вырастет до 1,3 млрд м3 в год.

По информации пресс-службы Минэнерго, данный рост сравним с темпами роста в странах-лидерах рынка газомоторного топлива, пройденными Китаем в 2015 году, Аргентиной в 2010—2012 годах, Италией в 2010—2013 годах. В большинстве стран, показывающих высокие результаты развития национальных рынков ГМТ, приняты среднесрочные и долгосрочные планы развития (Китай, Южная Корея, Мексика, Евросоюз). Рынки ГМТ в странах-лидерах обусловлены поддержкой со стороны государства субсидиями на покупку техники работающей на ГМТ, льготным налогообложением транспортных средств на ГМТ, регулированием цен на природный газ. Драйвером развития является применение сжиженного природного газа на магистральном и водном транспорте.

В Минэнерго РФ обратили внимание на опыт Узбекистана. Его правительство приняло программу постепенного перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо еще в 2007 году. До 2030 года не менее 50% общественного транспорта в Узбекистане должно перейти на альтернативные виды топлива для сокращения выбросов вредных веществ. Сегодня в стране действует около 1200 газозаправочных станций, а количество транспортных средств на метане превысили 1,1 млн единиц. Введен упрощенный режим покупки и установки газобаллонного оборудования на транспортное средство путем предоставления льготных кредитов.

«В Узбекистане выдающиеся результаты по переводу транспорта на газ, но страна обладает потенциалом для еще большей газификации транспорта», — уточнили в Минэнерго.