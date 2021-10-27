Кишинёв, 27 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии категорически осуждает героизацию нацистских преступников, в которую превратили восстановление в Кишинёве памятника «Родник генерала Пиона». Сообщение об этом было опубликовано на сайте партии.

Presedinte.md Бессмертный полк. Кишинев

26 октября в столичном парке торжественно открыли восстановленный монумент румынского генерала, посвящённый братству русской и румынской армий в годы Первой мировой войны. Он был утрачен во время Великой Отечественной войны.

На памятнике разместили мемориальную доску с надписью «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины румынскими войсками». Имеется в виду июнь 1941 года, когда в Молдавию пришли немецко-фашисткие захватчики и союзные им подразделения румынской армии.

«Те, кто затеял данную постыдную акцию в парке «Валя Морилор», кто называет события июня 1941 года «освобождением Бессарабии и Северной Буковины»— точно такие же преступники, оправдывающие нацистскую оккупацию, Холокост и другие преступления нацистов», — говорится в заявлении ПСРМ.

Сообщается, что адвокаты партии направят в прокуратуру обращение, чтобы добиться демонтажа плиты.

Стоит отметить, что 22 октября в Кишинёве на мемориале «Вечность» был потушен Вечный огонь. Причиной назвали нехватку газа. Впоследствии премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала это «технической ошибкой», огонь был восстановлен.