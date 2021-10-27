Меленковский район, Владимирская область, 27 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В городе Меленки Владимирской области подростки подозреваются в угоне машины скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Artem Svetlov Скорая помощь

По версии следствия, вечером 10 октября 14-летний и 16-летний подростки увидели у одного из домов припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи марки «УАЗ» и решили покататься на нем. Во время поездки они врезались в металлическое препятствие.

Подростки в ДТП не пострадали, автомобиль получил технические повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору». Подростки причастности к совершению преступления не отрицают. Проводится расследование.