София, , 11:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отмены так называемых «гостевых виз» для граждан Болгарии. Об этом 27 октября со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса сообщило Болгарское национальное радио.

Американская виза Tt.usembassy.gov

Согласно официальной информации, в ближайшее время официальный Вашингтон реализует программу, которая позволит обладателям паспорта Болгарии посещать США и находиться на территории этого государства в течение 90 дней.

«Для этого не потребуется предоставления каких-либо специальных разрешительных документов», — отметил А. Майоркас.

В Госдепе США отметили, что «безвиз» для граждан Болгарии будет предоставлен лишь в том случае, если София удовлетворит требования Вашингтона относительно противодействия терроризму и обеспечения безопасности болгарского участка границы Евросоюза. Предполагается, что, помимо Болгарии, в новую программу Госдепа США попадут Израиль, Кипр и Румыния.