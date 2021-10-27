Женева, Швейцария, , 11:11 — REGNUM За неделю с 18 по 24 октября на планете Земля было выявлено свыше 2,9 млн новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что на 4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 27 октября сообщается в еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За неделю с 18 по 24 октября число новых случаев (заражения SARS-CoV-2) в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев», — говорится в нем.

Отмечается, что за это время в мире было выявлено 2 940 336 носителей коронавируса и их общее число достигло 243 857 028.

Также уточняется, что за этот же период в организацию поступили сведения о 49 413 скончавшихся от COVID-19 пациентах и потому суммарное количество летальных исходов достигло 4 953 246.

Кроме того, уточняется, что больше всего заразившихся SARS-CoV-2 за это время было выявлено в США (512 956), Великобритании (330 465), России (248 956), Турции (196 850) и на Украине (134 235).

Отметим, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 544 563 381.